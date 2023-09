Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mopedfahrer beleidigen Passanten - Wer kann Hinweise geben?

Bad Frankenhausen (ots)

Am 12. August kam es um 00.20 Uhr in der Nähe des Heizhauses am Tischplatt zu einer Beleidigung gegenüber eines Mannes. Zwei Mopedfahrer ließen an ihren Kleinkrafträdern beharrlich die Motoren aufheulen. Ein Passant sprach die beiden Fahrer an und bat sie die Immissionen zu unterlassen. Daraufhin reagierten die Mopedfahrer mit beleidigenden Worten.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht im Rahmen der der Ermittlungen nach Zeugenhinweisen zu den Tätern. Hinwiese werden unter der Telefonnummer 0361/574365100 entgegengenommen.

