Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Haiger und Herborn + Büro durchwühlt + Balken geklaut + In Getränkemarkt eingestiegen +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Auf rund 750 Euro summiert sich der Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem roten VW T-Roc zurückließ. Der Pkw parkte am Montag, zwischen 04.30 Uhr und 14.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Hüttenstraße. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unfallfahrer mit seinem Wagen gegen den roten VW und beschädigte die Frontstoßstange. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Unfallflucht auf dem Schießberg -

Nach einer Unfallflucht an der Einmündung Schumannstraße Ecke Mozartstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Dienstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, stellte die Besitzerin ihren weißen Smart "forfour" dort ab. Bis sie gegen 11.35 Uhr wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, hatte ein flüchtiger Unfallfahrer diesen beschädigt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines Lkw mit Auflieger oder eines Pritschenwagens den Smart beim Vorbeifahren touchierte und an der Front einen Schaden in Höhe von mindestens 3.500 Euro zurückließ. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Fleisbach: Diebe im Industriegebiet -

Im Industriegebiet "Zur Dornheck" hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Büro abgesehen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten sie das Gelände einer auf Baumaschinen spezialisierten Firma auf, hebelten ein Fenster zu den Büros auf und suchten im Inneren nach Beute. Sie brachen eine Kasse auf und ließen eine geringe Menge an Bargeld mitgehen. Die Aufbruchschäden liegen bei rund 700 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Holzbalken gestohlen -

Mit 20 Holzbalken im Wert von rund 1.000 Euro suchten Diebe in der Siegmund-Hiepe-Straße das Weite. Die Diebe ließen die 1,20 und 4 Meter langen Balken von einem Firmengelände mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 08.30 Uhr in der Siegmund-Hiepe-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Waldsolms-Brandoberndorf: Bargeld und Zigaretten aus Büro gestohlen -

Auf Bargeld und Zigaretten aus einem Getränkemarkt hatten es Einbrecher in der Hasselborner Straße in Brandoberndorf abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (26. Juni) und 07.50 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zutritt zu dem Markt und ließen aus einem Büro mehrere Stangen Zigaretten und Bargeld mitgehen. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell