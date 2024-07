Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Steinbrücken und Dillenburg + Rabiater Rollerfahrer verletzt Radfahrer + Schultoilette beschädigt + Büros durchwühlt +

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Steinbrücken: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf mindestens 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem schwarzen Audi zurückließ. Der A3 stand am Freitagabend auf dem Parkplatz des Steinbrücker Friedhofs. Offensichtlich prallte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen Audi und beschädigte dessen Frontstoßstange. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Vandalen in der Schule -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte am Wochenende in einer Toilette der Holderberg-Schule aus. Die Täter kletterten über ein Fenster in die im Außenbereich liegende Toilette und beschädigten zwei Wandspiegel. Zudem traten sie einen Mülleimer von der Wand. Die Höhe der Schäden können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter am zurückliegenden Wochenende auf dem Schulgelände beobachteten oder die Angaben zur Identität der Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit den Dillenburger Ordnungshütern in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Manderbach: Büros durchwühlt -

Auf Beute aus den Büros einer Firma hatten es Einbrecher in der Straße "Im Höfchen" abgesehen. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.05 Uhr lösten die Täter den Einbruchalarm aus. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf, ließen aber nach ersten Erkenntnissen keine Wertsachen mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind heute in den frühen Morgenstunden in der Straße "Im Höfchen" in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Die Dillenburger Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht in der Maibachstraße um Mithilfe. Am 21.06.2024 (Freitag), zwischen 10.00 Uhr und 12.55 Uhr stand dort auf einem öffentlichen Parkplatz ein schwarzer Audi A4. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein flüchtiger Unfallfahrer mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Audis stieß und einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar - Dillfeld: Rabiater E-Roller-Fahrer schneidet Fußgänger und prallt mit Radfahrer zusammen / Polizei sucht Zeugen -

Eine Verkehrsunfallflucht, die einen leichtverletzten Radfahrer zur Folge hatte, beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr war der Radfahrer auf dem Dill-Radweg vom Gewerbegebiet Dillfeld in Richtung Altenberger Straße unterwegs. Neben mehreren Fußgängern, kam ihm auch ein Kleinkraftrad in Form eines E-Rollers entgegen. Der Fahrer des E-Rollers überholte diese Fußgänger so schnell und ohne ausreichenden Mindestabstand, sodass sie dem Fahrer offensichtlich verärgert hinterherschrien. Der Rollerfahrer setzte erneut zum Überholen zweier Fußgänger an, ohne auf den entgegenkommenden Radfahrer zu achten. Beim Wiedereinscheren touchierte der Rollerfahrer mit seinem linken Außenspiegel den Lenker des Radfahrers, so dass dieser sich an der Hand verletzte und gerade so einen Sturz vermeiden konnte. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Dillfeld fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zum Unfallfahrer kann der Radfahrer lediglich sagen, dass dieser einen schwarzen Helm trug. Der Flüchtige fuhr einen weißen E-Roller mit einem runden LED-Lichtkranz über dem Vorderrad. Die Polizei in Wetzlar bittet zum einen die Fußgänger, die am Freitagmorgen auf dem Dill-Radweg von dem Rollerfahrer geschnitten wurden sich zu melden und sucht zum anderen Zeugen, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Gefährt machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell