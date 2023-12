POL-MI: Porsche von Grundstück gestohlen

Minden (ots) - Wegen eines Ladendiebstahls wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Drogeriegeschäft in der Mindener Innenstadt gerufen. Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er ein Parfüm aus dem Regal entnahm und damit, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ. Der ...

