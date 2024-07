Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wetzlarer schlägt Räuber mit Faustschlag in die Flucht + Container der Hirzenhainer Angler aufgebrochen + Unfallfluchten in Solms und Braunfels +

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Büblingshausen: Duo scheitert mit Überfall / Faustschlag verjagt Räuber -

Im Anschluss an das Achtelfinalpiel Deutschland gegen Spanien (Freitag, 05.07.2024) wollten zwei junge Männer einen Besucher des Ochsenfestes überfallen. Das Opfer wehrte sich und schlug die Angreifer in die Flucht.

Der 54-Jährige hatte das Public-Viewing des Spiels auf dem Fest besucht und lief direkt nach dem Abpfiff vom Festgelände nach Hause. Er passierte die Sportanlagen in Büblingshausen und traf gegen 23.00 Uhr im Bereich der Straße "Unter dem Kirschbaum" auf das Duo. Einer der Täter forderte in gebrochenem Deutsch das Bargeld des Wetzlarers. Fast gleichzeitig ergriff der Komplize die Schultern des 54-Jährigen und drückte diesen zu Boden. Hier erhielt er einen Tritt gegen den Kopf sowie eine zweiten gegen einen Fuß. Der Wetzlarer schaffte es wieder aufzustehen und schlug mit der Faust einem der Angreifer ins Gesicht. Er konnte noch erkennen, dass dessen Nase sofort anfing zu bluten. Daraufhin rannten die beiden Angreifer davon. Das Opfer trug durch die Tritte Prellungen davon, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Beide Angreifer waren Anfang 20 Jahre alt, von schlanker Statur und hatten einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare. Derjenige Räuber, der ihn ansprach, war ca. 180 cm groß und trug schwarze Jeans sowie ein schwarzes Sweat-Shirt - möglicherweise von der Marke Adidas. Sein Komplize war etwas kleiner und trug zur Tatzeit insgesamt hellere Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am 05.07.2024, gegen 23.00 Uhr im Bereich der Straße "Unter dem Kirschbaum" beobachtet? - Wem sind dort die beiden Räuber aufgefallen? - Wer kann weitere Angaben zur Identität der Angreifer machen? - Wo ist in diesem Zusammenhang ein Mann aufgefallen, der eine frische, blutende Wunde an der Nase hatte?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Eschenburg-Hirzenhain: Werkzeuge erbeutet -

Ein Überseecontainer auf dem Gelände des Angelsportvereins rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr hebelten die Diebe die Tür zu dem Container auf und griffen sich aus diesem diverse Werkzeuge. Genaue Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.:(02771) 9070 entgegen.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Solms und Braunfels sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeistation in Wetzlar bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Am Donnerstag vergangener Woche (04.07.2024) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in Solms-Burgsolms in der Friedenstraße einen weißen Tesla. Das "Model 3" parkte zwischen 00.15 Uhr und 08.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 50. Der Flüchtige prallte mit seinem Wagen gegen die Frontstoßstange und ließ dort auf der Fahrerseite einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück.

In Solms-Oberbiel erwischte es in der Nacht von Dienstag (09.07.2024) auf Mittwoch (10.07.2024) den Besitzer eines blauen Passat Kombi. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen 21.00 Uhr und 06.45 Uhr die Fahrerseite des in der Straße "Sauerbrunn" geparkten VW touchierte und am Außenspiegel und auf der Fahrerseite einen Schaden von rund 6.000 Euro zurückließ.

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein bisher unbekannter Autofahrer in Braunfels verursachte. Am Freitagabend vergangener Woche (05.07.2024), zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr parkte in der Solmser Straße, in Höhe der Hausnummer 14, ein weißer Kleintransporter. Beim Vorbeifahren prallte der flüchtige Unfallfahrer mit dem Außenspiegel seines Wagens gegen den des weißen Transporters.

