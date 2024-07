Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Brand gelöscht + Diebestrio erwischt + Automaten aufgebrochen + Haus nach Brand durchwühlt + Einbrecher fliehen + In Firma eingestiegen +

Dillenburg (ots)

Siegbach-Tringenstein: Brand in Wohnhaus gelöscht -

Der Brand in einem Haus in der Oranienstraße rief am Samstagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 17.30 Uhr alarmierten Bewohner die Rettungskräfte, weil im Wohnzimmer ein Möbelstück brannte. Erste Löschversuche durch die Bewohner scheiterten. Die Feuerwehr löschte den Brand letztlich - Verletzte wurden nicht bekannt. Das Haus ist stark verrußt, zudem blieb Löschschaum dort zurück. Die Bewohner kommen vorerst anderweitig im Ort unter. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest, hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Hohenahr-Erda: Aus Lagerhalle bedient / Trio nutzt defektes Tor -

Nachdem sie aus einer Lagerhalle Werkzeuge gestohlen hatten, landeten am späten Samstagabend drei Diebe im Polizeigewahrsam. Gegen 22.35 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei. Er hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie Werkzeuge aus der Lagerhalle in einen Sprinter mit rumänischer Zulassung geladen hatten und davonrannten, als sie entdeckt worden waren. Ihren Transporter ließen sie zunächst dort zurück. Noch bevor die Polizei eintraf, kehrte das Trio zurück zu dem Wagen. Bis zum Eintreffen der Streife blieben die drei Männer im Alter von 46, 34 und 21 Jahren vor Ort. Einer der Männer hat einen festen Wohnsitz in Bayern, seine beiden Komplizen wohnen in Rumänien. Das Eingangstor der Lagerhalle, aus der sich die Diebe bedient hatten, war aufgrund eines Sturms stark beschädigt, so dass die Täter dieses nicht gewaltsam öffnen mussten. Für die im Ausland lebenden Täter ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin eine Sicherheitsleistung von jeweils 1.100 Euro an, die das Duo bei der Polizei hinterlegen musste. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die drei Männer wegen fehlender Haftgründe wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Auf sie kommen Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls zu.

Aßlar: Automaten geknackt -

In der Europastraße rückte eine Shisha-Bar in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe verschafften sich über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und suchten in Schränken und Theken nach Beute. Sie brachen mehrere Spielautomaten auf und griffen sich das Bargeld. Zudem knackten sie einen Zigarettenautomaten und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Schachteln mitgehen. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, der am Tatort gesehen wurde. Er hatte dunkle Haar und trug ein dunkles Oberteil sowie eine helle Hose. Weitere Angaben zu dem Unbekannten können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher oder den beschriebenen Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Shisha - Bar in der Europastraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Haus nach Brand von Dieben durchwühlt -

Am Donnerstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Niedergirmes. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. In der Nacht von Freitag auf Samstag nutzten dreiste Diebe die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in die Wohnungen ein. Die Unbekannten kletterten auf einen Balkon, schlugen die Scheibe der Tür ein und stiegen ins Haus ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnungen nach Wertsachen. Momentan kann noch nicht gesagt werden, ob die Diebe Beute machten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend, gegen 20.00 Uhr und Samstagabend, gegen 19.00 Uhr in der Pestalozzistraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Kriminalpolizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Einbrecher auf der Flucht -

Eine Streife der Wetzlarer Polizei scheuchte am frühen Samstagmorgen zwei Einbrecher in der Bahnhofstraße auf. Gegen 03.50 Uhr hatte das Duo eine Scheibe einer Gaststätte gegenüber dem Herkules-Center eingeschlagen und den Alarm ausgelöst. Nichtsdestotrotz kletterten sie in den Gastraum und brachen einen Spielautomaten auf. Die beiden Männer rannten in Richtung Bahnhof bzw. Forum davon. Beide waren dunkel gekleidet - einer trug eine Mütze. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Funkwagen und ein Zivilwagen der Wetzlarer Polizei beteiligten, blieb erfolglos. Die Wetzlarer Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Einbrecher am Samstagmorgen vor 03.50 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem ist das Duo anschließend im Bereich Bahnhof, Forum oder Lahn aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: In Firma eingestiegen -

In der Straße "Schmalheck" löste ein Dieb am frühen Sonntagmorgen den Einbruchalarm aus. Um 01.07 Uhr brach der Unbekannte eine Tür zu einer Messebau-Firma auf. Über Kameras beobachteten Mitarbeiter der Sicherheitszentrale den Einbrecher, der sein Gesicht vermummt hatte und mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet war. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude und suchten nach dem Täter. Ein Polizeihund beteiligte sich ebenfalls an der Suche. Letztlich hatte sich der Einbrecher bereits vor dem Eintreffen der Streifen aus dem Staub gemacht. Zurück blieb ein Aufbruchschäden von rund 5.000 Euro. Nach einer ersten Einschätzung machte der Einbrecher keine Beute. Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

