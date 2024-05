POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Lkw beschädigt Ampel

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in ein Haus an der Straße Am Hang eingebrochen. In der Nacht auf Dienstag bemerkte ein Zeuge gegen 2.10 Uhr die beschädigte und aufstehende Hauseingangstür. Daraufhin rief dieser die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

