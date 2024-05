POL-COE: Dülmen, Auf der Flage/ Weißer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte rissen einen frisch gepflanzten Baum aus dem Erdreich / Blumenbeet des Schulhofes der Grundschule Davensberg. Der Baum wurde dadurch zerstört. Passiert ist das zwischen 11 Uhr am Samstag (25.05.24) und 9.15 Uhr am Sonntag (26.05.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

