POL-KN: (Überlingen am Ried, K6158) Unfall auf der K6158 zwischen Überlingen am Ried und Radolfzell - insgesamt rund 15.000 Euro Schaden (28.03.2024)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 6158 zwischen Überlingen am Ried und Radolfzell ereignet hat. Ein 54-jähriger Citroen-Fahrer war auf der K6158 von Radolfzell in Richtung Überlingen am Ried unterwegs. Zwei Autos vor ihm fuhr eine 62 Jahre alte Frau mit einem Ford Fiesta. Diese bog auf Höhe der Einmündung zur Riedstraße nach links auf einen Feldweg ab. Zeitgleich setzte der 54-Jährige zum Überholen an und prallte seitlich frontal in den abbiegenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Citroen in den Straßengraben. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

