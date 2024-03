Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Langenschiltach Erlenmoos) Vollbrand eines leerstehenden Gebäudes mit Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen

St. Georgen im Schwarzwald, Langenschiltach Erlenmoos (ots)

Zu einem Vollbrand eines leerstehenden Gebäudes mit angrenzender Scheune und einem folgenden Großaufgebot der Feuerwehr ist es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwischen dem Philippenhof und dem Hägenlochhof an dem Verbindungsweg Erlenmoos westlich von Langenschiltach gekommen. Angrenzende Anwohner entdeckten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Nach der Mitteilung rückten die Feuerwehrabteilungen Langenschiltach und St. Georgen mit 14 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften zu dem Brandobjekt aus und leiteten sofort die Löschmaßnahmen ein. Mit den eingesetzten Polizeistreifen fuhren vorsorglich auch drei DRK-Rettungsfahrzeuge mit 10 Einsatzkräften zu dem brennenden Anwesen. Trotz der durchgeführten Löschmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass die angrenzende Scheune, in welcher sich ältere landwirtschaftliche Anhänger und Gerätschaften befanden, vollständig durch das Feuer zerstört wurde. Am leerstehenden Wohnhaus des Anwesens brannte der Dachstuhl vollständig aus, so dass das Gebäude vermutlich einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ist. Gegen 07.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Der am Brandobjekt entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 200.000 Euro bis 250.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache dauern an. Hinweise auf eine Brandstiftung ergab sich bislang nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell