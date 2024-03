Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Erheblicher Sachschaden beim Brand einer Halle (27.03.2024)

Hilzingen (ots)

Beim Brand einer Halle in der Straße "Forsterbahnried" ist am Mittwochnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Ein 26-Jähriger führte in einem für private KfZ-Arbeiten genutzten Abteil einer größeren Holzhalle Schweißarbeiten an einem auf einer Hebebühne stehenden Auto durch. Dabei geriet die Rückbank des Wagens in Brand. Der Mann versuchte noch die Bühne herunterzufahren und selbstständig zu löschen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. In der Folge griff das Feuer auf das Inventar der Halle und weitere Abteile über. Schlussendlich brannten vier Parzellen der Holzhalle komplett ab, ehe es der Feuerwehr gelang, die brennende Halle zu löschen. Weitere Abteile und neben dem Gebäude abgestellte Autos wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Schaden im Bereich von insgesamt rund 400.000 Euro liegen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des mit Asbest belasteten Baumaterials sperrte die Polizei den Bereich um die Brandörtlichkeit weiträumig ab. Mehrere umliegende Wohnhäuser und ein Kindergarten waren von den Verunreinigungen direkt betroffen. Nach Rücksprache mit Vertretern des Landratsamtes und der Wasserbehörde ist eine fachmännische, dekontaminierende Reinigung erforderlich. Die Straße "Twielfeld" bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Die Feuerwehren aus Hilzingen und Singen waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und notärztlicher Versorgung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell