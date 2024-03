Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet - insgesamt rund 46.000 Euro Schaden (28.03.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat bei einer Unfallflucht auf dem "Luziengang" in der Nacht auf Donnerstag insgesamt rund 46.000 Euro Schaden verursacht. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Audi A6 vom Parkplatz des Casinos und touchiert dabei zuerst die Betonwand der Grundstücksabgrenzung des Nachbaranwesens und anschließend zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern fuhr der Mann jedoch anschließend davon. Im Rahmen der sofortigen Fahndung nach dem Unfallflüchtigen stellten Polizisten den Audi kurz darauf in der Fritz-Arnold-Straße fest. Bei der Kontrolle des 45-Jährigen fiel starker Alkoholgeruch auf, was ein Test mit einem Ergebnis von über 2,4 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

