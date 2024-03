Gaienhofen, Horn (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in Bereich hinter der Vogelsangstraße eine Mülltonne gesprengt. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr entwendeten die Täter die vermutlich zuvor vor einem Gebäude in der Vogelsangstraße stehende Restmülltonne, zogen diese auf ein Feld und ...

mehr