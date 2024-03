Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Mülltonne - Polizei sucht Zeugen (26.03.2024)

Gaienhofen, Horn (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in Bereich hinter der Vogelsangstraße eine Mülltonne gesprengt. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr entwendeten die Täter die vermutlich zuvor vor einem Gebäude in der Vogelsangstraße stehende Restmülltonne, zogen diese auf ein Feld und sprengten sie dort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Gaienhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07735 97100, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell