Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 19-Jähriger überholt waghalsig und verursacht Unfall (25.03.2024)

Singen (ots)

Ein junger Autofahrer hat bei einem waghalsigen Überholmanöver am Montagabend auf der Kreuzung Bruderhofstraße/Feldbergstraße einen Unfall verursacht. Ein 22-Jähriger bog mit seinem Wagen von der Bruderhofstraße nach links auf die Feldbergstraße ab. Zeitgleich überholte ihn ein 19-Jähriger mit einem BMW und versuchte linksseitig der Verkehrsinseln vor dem 21-Jährigen abzubiegen. Um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern, konnte der 21-Jährige seinen Wagen gerade noch nach rechts ziehen. Der BMW-Fahrer verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal in einen am Straßenrand geparkten Transporter. Glücklicherweise blieben sowohl der 19-Jährige, als auch sein 19 Jahre alter Beifahrer unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 19-jährige Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des an den beteiligten Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell