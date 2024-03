POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Beim Ausparken Fußgänger übersehen - Mann leicht verletzt (26.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - Opfer eines Taschendiebs ist eine Frau am Montagmittag gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kronenstraße geworden. Eine 76-Jährige war mit dem Auflegen von Einkaufswaren auf das Kassenband beschäftigt, wobei sie für einen kurzen Moment ihre offen im Einkaufswagen liegende Handtasche unbeaufsichtigt ließ. Dies nutzte ein ...

mehr