POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorradfahrer macht Lärm (26.03.2024)

Ein zu lautes Motorrad hat die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Neckarstraße aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten einen 18-Jährigen mit einer Husqvarna, da das Zweirad durch extremen Lärm auffiel. Die Kontrolle ergab, dass der junge Mann einen Auspuffendtopf montierte hatte, in dem ein Schalldämpfer fehlte. Das auch als "dB-Killer" bekannte Bauteil hatte der Fahrer ausgebaut, führte es aber mit. So konnte er es an der Kontrollstelle wieder einsetzen, was ihm die Weiterfahrt mit normalem Lärmpegel ermöglichte. Mit einer Anzeige wegen der Geräuschbelästigung muss der Mann dennoch rechnen.

