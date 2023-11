Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Raub auf Spielhalle

Schwelm (ots)

Am 04.11.2023 gegen 23:00 Uhr betraten drei unbekannte Täter die Räumlichkeiten einer Spielhalle in der Bahnhofstraße in Schwelm. Zwei davon forderten vom 49-jährigen Spielhallenangestellten unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: etwa 185cm groß, Baseballschläger oder ähnliches 2. Täter: etwa 185cm groß, schwarze Maske, schwarze Bekleidung, Messer 3. Täter: etwa 170cm groß, weißer Pullover, schwarze Hose, schwarze Maske oder Schal, Pistole Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell