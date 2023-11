Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Wohnung- Terassentür aufgehebelt

Sprockhövel (ots)

Am 02.11.2023 in der Zeit von 10:05 Uhr bis 12:45 Uhr hebelten derzeit unbekannte Täter die Terassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gevelsberger Straße auf. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Zur Beute können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell