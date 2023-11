Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Raub auf Tankstelle

Ennepetal (ots)

Am 04.11.2023 um 21:44 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Lohernockenstraße und forderte von der 61-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kasseninhalts. Hierbei schlug er ihr auch auf den Kopf. Anschließend griff er in die Kasse und entwendete Bargeld. Weiter forderte der Täter die Öffnung eines Tresors, was jedoch nicht möglich war. Daraufhin flüchtete er in Richtung Amselweg. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Täter unter Beteiligung eines Personensuchhundes verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, blaue Trainingsjacke mit weißen Streifen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

