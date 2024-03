POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Gestern in der Zeit von etwa 0 Uhr bis 2 Uhr kam es auf der Fullener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Radfahrer kam alleinbeteiligt im abgesperrten Bereich der Lambertsbrücken zu Fall. Dabei stürzte er in einen stark abgesackten Bereich und kam im Wasser zum Liegen. Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina ...

mehr