Hamburg (ots) - Rothenburgsort, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 23.02.2024, 11:36 Uhr, Großmannstraße Am späten Freitagvormittag ging bei der Feuerwehr Hamburg der Notruf über eine Rauchentwicklung aus einer Gartenlaube in der Kleingartensiedlung an der Großmannstraße ein. Eine Person soll sich noch in dem Holzhäuschen befinden. Der eintreffende Löschzug ...

mehr