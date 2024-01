Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Haustüren beschädigt

Amt Wachsenburg, OT Ichtershausen, Schulstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 12.01.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, den 13.01.2024, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Hauseingangstüren an einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Die Unbekannten hebelten hierbei an beiden Türen und versuchten so gewaltsam die Türen zu öffnen, was mißlang. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde mit circa 3000,-EUR angegeben. Zu vorgenannter Handlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0010871/2024 Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

