POL-EL: Papenburg - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Meppen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Schullendamm" zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelschlepper samt Auflieger der Marke Volvo. Die Täter entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr