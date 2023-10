Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Ein 38-Jähriger entwendete am Dienstagnachmittag (11.10.23) gegen 17:35 Uhr in einem Supermarkt in der Ludwigsstraße verschiedene Lebensmittel und Alkoholika. Als ein Angestellter den Mann stoppen wollte, setzte der Täter sich zur Wehr und versuchte, sich gewaltsam aus dem Griff des Mitarbeiters zu lösen. Der Angestellte blieb unverletzt. Die Polizei nahm den Täter kurze Zeit später fest. Da der Beschuldigte sichtlich alkoholisiert war, führten die Beamten einen Atemalkoholtest dem Mann durch. Ergebnis: 3,03 Promille. Der 38-Jährige wurde im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe sowie zur Durchführung weiterer Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl verantworten.

