POL-PPRP: Erneut Kellerräume aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (11.10.23) kam es gegen 08:25 Uhr in der Franz-von-Sickingen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Kleinwagen (vermutlich mit Leipziger Ortskennung) streifte ein geparktes Auto und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro Sie haben den Vorfall beobachtet und können das Kennzeichen mitteilen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder ...

