Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl eines neuwertigen Wohnanhängers in Lebach

Lebach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 26.02.2023 bis Samstag, dem 11.03.2023, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Wohnanhänger der Marke Fendt, Modell Caravan 465, in der Farbe Weiß, mit hohem Zeitwert. Der Wohnanhänger war auf einem Gelände in einem Industriegebiet in Lebach im o.g. Zeitraum abgestellt und mittels Anhängerschloss sowie Metallkralle gegen Wegnahme gesichert.

Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell