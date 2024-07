Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gebäudebrand in der Altstadt - Rettungskräfte im Großeinsatz (25.07.2024)

Konstanz (ots)

Nachdem es in der Nacht in der Zollernstraße zu einem Gebäudebrand gekommen ist, befinden sich die Rettungskräfte derzeit im Großeinsatz. Gegen 1 Uhr teilt ein Bewohner Rauch im Gebäude mit. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr standen Teile des Wohn- und Geschäftshauses bereits in Vollbrand. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert, die Altstadt im Bereich des Brandgeschehens großräumig abgesperrt.

Die Löscharbeiten befinden sich nach wie vor in vollem Gang.

Nach derzeitigem Stand erlitten 16 Personen leichte Verletzungen durch Rauchgas, eine Person ist schwer verletzt.

Zur Höhe des zu erwartenden Schadens und der Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Auskunft gegeben werden.

