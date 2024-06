Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht in Tiefgarage der Mainaustraße 35 - weißen Mercedes CLA angefahren und geflüchtet (18.06.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, ist es in der Tiefgarage des Gebäudes Mainaustraße 35 zu einer Unfallflucht gekommen. Während der weiße Mercedes CLA für etwa eine Stunde im Bereich U1 geparkt war, beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Wagen auf der Fahrerseite. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend einfach davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

