Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5914

K 5913, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen und mit einem Auto in einem Acker mehrfach überschlagen - 53-jähriger Fahrer in Klinik gebracht

Spaichingen - Schura, K 5914 / K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Dienstagabend ist ein 53-jähriger Renault-Fahrer an der Einmündung der Kreisstraße 5913 auf die Kreisstraße 5914 bei Schura von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Auto mehrfach in einem angrenzenden Acker überschlagen. Der Mann fuhr kurz nach 23 Uhr auf der K 5913 von Spaichingen kommend in Richtung Schura. An der Einmündung der K 5913 auf die K 5914 fuhr der 53-Jährige ungebremst über die Einmündung hinweg und überschlug sich dann im angrenzenden Acker. Möglicherweise war ein gesundheitliches Problem Ursache für den Unfall. Der Mann wurde nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Der mit mehreren tausend Euro beschädigte Renault musste geborgen und abgeschleppt werden.

