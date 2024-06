Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden am Schultheiß-Koch-Platz - mehrere Täter schlagen auf 16-Jährigen ein - Polizei bittet um Hinweise (15.06.2024)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Am vergangenen Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, ist es im Bereich des Schultheiß-Koch-Platzes in Trossingen zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen, wobei mehrere Täter gemeinsam auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und diesen am Boden liegend auch getreten haben. Im Anschluss flüchteten die Täter in unterschiedlichen Richtungen. Der 16-Jährige zog sich durch die Schläge und Tritte mehrere Prellungen im Gesicht und am Oberkörper zu und musste mit einem verständigten Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der Verletzte wollte gegenüber der Polizei keine Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen.

Im Rahmen der polizeilich eingeleiteten Fahndung konnten noch am Abend vier Personen, darunter drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren sowie ein 18-jähriger Heranwachsender, im Innenstadtbereich von Trossingen vorläufig festgenommen werden, welche im dringenden Verdacht stehen, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Gegen diese wird nun wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Personen, welche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben oder auch Angaben zu den Hintergründen der Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425 33866, in Verbindung zu setzen.

