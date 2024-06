Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Absichtlich geparktes Auto in der Weimarstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 09.50 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Weimarstraße auf Höhe des Stadtgartens einen dort abgestellten Mercedes Viano beschädigt und an diesem rund 4000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Täter zerkratzte die Motorhaube sowie den hinteren Stoßfänger des Wagens und verursachte an der Fahrertür eine Eindellung. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

