Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 31

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall auf der B 31 - Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro (17.06.2024)

Hüfingen - B 31 (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 31 an der Einmündung zur B 27, bei Hüfingen ereignet hat. Eine 60-Jährige befand sich mit einem Dacia Dokker auf der Linksabbiegespur. Als sie von der B 31 auf die B 27 in Fahrtrichtung Süden abbog, stieß sie mit einer vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrerin zusammen. Die ebenfalls 60-Jährige war in Fahrtrichtung Freiburg unterwegs. Durch den Aufprall des Mercedes in die rechte Seite des Dacia wurde dieser gegen einen VW ID einer an der Einmündung wartenden 33-Jährigen geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Dacia und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell