POL-DU: Altstadt/Dellviertel: Trickbetrug: Zwei Haushalte, zwei Täter, die gleiche Masche

Am Freitagmittag (9. Februar, 13 und 15 Uhr) kam es zu Betrügereien im Duisburger Innenstadtgebiet zum Nachteil zweier Senioren (84, 80).

Die beiden Übeltäter haben sich in den Fällen als Vodafone-/ Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und verschafften sich unter dem Vorwand, Messungen am Fernseher und an Kabeln vorzunehmen, Zutritt zu den Wohnungen. Die Unbekannten verlangten eine geringfügige Aufwandsentschädigung, die mit der EC-Karte bezahlt werden sollte. Die Gauner hielten das Kartenlesegerät vor. Beide Senioren zahlten. Dann verließen die Gauner die Wohnungen.

Einer der Betrüger der in der Altstadt sein Unwesen trieb, bat den 84-Jährigen und seinen anwesenden Sohn (52) um Hilfe, sodass der zweite Täter alleine war und die Gelegenheit nutzen konnte, die Schränke zu durchwühlen. Entwendet wurde nichts, wie sich später herausstellte.

Die Rentnerin aus dem Dellviertel wurde kurz darauf erneut von den Trickbetrügern aufgesucht. Die Messung am Fernseher habe nicht funktioniert, gab der Übeltäter an. Nachdem die "Arbeit" erledigt war, verabschiedeten sich die Männer. Am Folgetag stellte die Dame die fehlende EC-Karte fest und ging zur Polizeiwache Präsidium, um Anzeige zu erstatten.

Die Unbekannten sollen Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt sein, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und sollen schwarze Kleidung getragen haben. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Auf der Internetseite der Polizei Duisburg finden Sie Informationen und Hinweise zur Prävention: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

