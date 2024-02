Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Berauschte Autofahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11. Februar, 1:15 Uhr) zog ein schwarzer Audi SUV das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich: In Höhe der Pauluskirche brach aufgrund der zügigen Fahrweise das Heck des Autos aus. Die Fahrzeugführerin (32) setzte ihre Fahrt über die Wanheimer Straße in Richtung der Saarbrücker Straße fort und benutzte hierbei auch den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Auf Anhaltesignale und das eingeschaltete Blaulicht reagierte die 32-Jährige zunächst nicht. Erst im Kreuzungsbereich Heerstraße/Saarbrücker Straße gelang es den Einsatzkräften den Audi SQ8 zu stoppen. Weil die Frau keine Ausweisdokumente mit sich führte und zudem noch nach Alkohol roch, brachten die Beamten sie zum Polizeipräsidium.

Weil sie außerdem noch starke Stimmungsschwankungen zeigte, führten die Polizisten neben einem Alkoholtest auch einen Drogentest durch. Der Verdacht der Einsatzkräfte sollte sich bestätigen: Die Mülheimerin war sichtlich alkoholisiert und hatte auch Kokain konsumiert. Ein Arzt entnahm der Frau zwei Blutproben. Aufgrund ihrer Fahrauffälligkeiten leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

