Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raubstraftat

Landau-Godramstein (ots)

Am Samstagabend (27.01.2024) gegen 22:45 Uhr kam es im Bereich des Edeka-Marktes in Gordamstein zu einem Raub zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen. Dieser hatte sich über die App TikTok mit einer ihm vage bekannten männlichen Person dort verabredet. An der Örtlichkeit wurde der 16-Jährige unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen geschlagen und verfolgt. Außerdem wurde ihm sein mitgeführter E-Scooter weggenommen. Der Jugendliche konnte letztlich weglaufen und wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer nach Hause gefahren. Durch den Angriff erlitt der 16-Jährige Schmerzen am Kiefer sowie einen Kratzer am Finger.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell