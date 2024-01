Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit leichtverletzter Person

Hochstadt/B272 (ots)

Am 27.01.2024 gegen 18:00 Uhr kam es auf der B272 in Höhe Hochstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem BMW die B272 in Fahrtrichtung Germersheim. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der Mann sein Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte eine dahinterfahrende 19-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, da sie kurzzeitig durch ihren 2-jährigen Neffen abgelenkt wurde. Die Unfallverursacherin erlitt durch den aufgrund des Aufpralls ausgelösten Airbag Prellungen an beiden Oberarmen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.000 Euro.

Durch den entstandenen Rückstau kam es zu einem Folgeunfall, bei welchem eine 70-jährige Fahrzeugführerin auf den PKW eines 45-jährigen Mannes auffuhr. Durch diesen Unfall wurde niemand verletzt, der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

