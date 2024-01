Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - geklärt

Landau (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte, wie am Samstagmittag (27.01.2024) gegen 13:30 Uhr eine Frau beim Einparken in der Industriestraße in Landau mit der Heckstoßstange ihres Fahrzeugs einen Poller touchierte. Anschließend ist die Frau ausgestiegen, hat sich den Schaden angeschaut und ist einkaufen gegangen. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnung konnte die 43-jährige Fahrerin ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Poller entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

