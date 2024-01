Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz- Einbruch in Wohnhaus

Neupotz (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.01.2024 und 27.01.2024 kam es zu einem Einbruch in der Hauptstraße in Neupotz. Hierbei verschafften sich der oder die Täter Zugang über die Rückseite des Hauses und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell