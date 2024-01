Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Kaminbrand

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Am Samstagnachmittag geriet gegen 17:50 Uhr an der Mittelmühle in Hainfeld ein Kamin in Brand. Sachschaden entstand am Gebäude nicht. Feuerwehr und Schornsteinfeger ließen den Kamin kontrolliert abbrennen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell