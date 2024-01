Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Durch die Sonne geblendet, Pedelec übersehen

maikammer (ots)

Durch die für ihn ungünstig stehende Sonne geblendet war ein 56-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 14:20 Uhr als er von der Immengartenstraße in die Johannes-Damm-Straße einfuhr und dort eine entgegenkommende 58-Jährige auf ihrem Pedelec übersah. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam die Radlerin zu Fall und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Ihr Fahrradhelm, den sie glücklicherweise trug, zerbrach durch den Sturz und ihren Aufprall auf die Straße. Der Unfall hätte somit viel schlimmer ausgehen können...

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell