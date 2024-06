Schönwald im Schwarzwald (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Hölltal" ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer war auf der Straße "Hölltal" in Richtung Schönwald unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Lastwagen verlor und in einer Linkskurve nach ...

