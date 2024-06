Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Fahrbahn abgekommen (17.06.2024)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Hölltal" ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer war auf der Straße "Hölltal" in Richtung Schönwald unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Lastwagen verlor und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend kippte der Wagen um und kam liegend zum Stehen. Der 59-Jährige konnte selbständig aus dem Auto klettern, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

