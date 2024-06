FW Hannover: Brennender Lastkraftwagen in Bothfeld fordert einen Leichtverletzten

Hannover (ots) - Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Verkehrsunfall auf der Schulenburger Landstrasse alarmiert. Zwei PKW sind frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 13:20 Uhr sind zwei PKW in Höhe der Schulenburger Landstrasse frontal zusammengestoßen, zahlreiche Notrufe gingen in der Regionsleitstelle ein. ...

