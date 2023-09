Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots)

Eine Zeugin meldete am Montagnachmittag (25.09.2023), dass ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen in der Straßenbahn mit einem Messer bedroht habe. Dies habe sie an der Haltestelle Giulini beobachtet. An der Endhaltestelle Rheingönheim wurden die beide 16-jährigen Jugendlichen, angetroffen. Beide gaben an, dass es am Morgen zu einem Streit zwischen dem Bedrohten und einem 15-Jährigen gekommen war. Hierbei seien auch Beleidigungen gegenüber dem Jüngeren gefallen. Dies wollte der Droher nicht hinnehmen und bedrohte den Kontrahenten des 15-Jährigen am Nachmittag mit dem Messer. Verletzt wurde niemand. Das Messer wurde unter einem Container an der Endhaltestelle durch Polizeikräfte gefunden. Zeugen hatten beobachtet, wie der 16-Jährige dort etwas versteckt hatte. Der Jugendliche wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort von seinen Eltern abgeholt.

