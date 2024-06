Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zimmerbrand in der Calenberger-Neustadt - Feuer schnell unter Kontrolle

Hannover (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in der Theodor-Krüger-Straße. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 5:30 Uhr informierte eine Anwohnerin aus einer Wohnung der gegenüberliegenden Straßenseite die Regionsleitstelle über einen piependen Rauchwarnmelder. Daraufhin alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie die Freiwillige Feuerwehr Linden. Bei der ersten Erkundung wurde ein Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Umgehend gingen zwei Trupps mit Atemschutz und einem C-Rohr in die Brandwohnung vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Personen waren zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung, sodass sich die Maßnahmen der Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung und Entrauchung der Wohnung konzentrierten.

Nach Abschluss des Einsatzes wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr an dieser Stelle keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt etwa 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell