FW Hannover: Jubiläumsfeier 50 Jahre Rettungsleitstelle Hannover

Anlässlich der Gründung der deutschlandweit ersten gemeinsamen Rettungsleitstelle am 01.01.1974 fand zum 50-jährigen Jubiläum heute ein Festakt in der Feuer- und Rettungswache 1 statt. Die Einrichtung der Rettungsleitstelle Hannover war für die damalige Zeit revolutionär und dennoch der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte, die auch weiterhin Zukunft hat.

Heute nicht mehr denkbar, aber 1973 noch Realität: Verschiedene Notrufnummern und verschiedene Leitstellen bei den in Hannover am Rettungs- und Krankentransportdienst beteiligten Organisationen. Eine rechtliche Regelung, die eine verpflichtende Zusammenarbeit aller Beteiligten vorschrieb, gab es damals noch nicht. Dennoch wurde erkannt, dass in einer einheitlichen und zentralen Koordination der eingehenden Hilfeersuchen der hannoverschen Bürger*innen ein erheblicher Vorteil liegt. Es konnte nun insbesondere bei zeitkritischen Einsätzen das nächstgelegene freie Fahrzeug entsendet werden, da jetzt jederzeit zentral Zugriff auf die Rettungsfahrzeuge aller Hilfsorganisationen und der Feuerwehr bestand. Dieses Ziel vor Augen waren dennoch langwierige Verhandlungen erforderlich, bis am 20.12.1973 der Gründungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Hannover, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfall Hilfe, dem Malteser Hilfsdienst und dem Arbeiter Samariter Bund zur Einrichtung der Rettungsleitstelle unterzeichnet werden konnte. So entstand die erste gemeinsame Rettungsleitstelle in Deutschland.

In seinem Grußwort an die anwesenden Gäste, unter denen auch einige Zeitzeugen waren, hob der Erste Stadtrat und Feuerwehrdezernent Dr. Axel von der Ohe die damalige Pionierleistung hervor: "Pionier und Vorreiter zu sein ist nicht immer leicht, es bedarf den Mut zu haben, eine Idee auch umzusetzen. Die Notfallversorgung durch Zusammenarbeit und eine gemeinsame Leitstelle zu verbessern und zu stärken, ist von Hannover ausgehend deutschlandweit ein voller Erfolg geworden. Auf diese Leistung können wir sehr stolz sein".

Die enormen Veränderungen der vergangen 50 Jahre bis hin zur gemeinsamen Leitstelle von Landeshauptstadt und Region Hannover wurde in einer Zeitreise anhand von historischem Bildmaterial sehr deutlich. Dass dieser Veränderungsprozess weitergeführt werden muss, stellte der Direktor der Feuerwehr Christoph Bahlmann in seine Laudatio heraus: "Den stetig steigenden Anforderungen auch an das Gesundheitswesen und somit auch an uns als Rettungsdienstträger*in und Betreiber*in der Regionsleitstelle gilt es lösungsorientiert zu begegnen. Die Ansätze hierfür sind vielschichtig, wobei Digitalisierung und Vernetzung sowie Telemedizin wesentlich Punkte auf dem Weg zu einer Gesundheitsleitstelle 2030 zusammen mit unserem Kooperationspartner Region Hannover sein können".

Wir sind auch für die nächsten 50 Jahre positiv gestimmt, dass unsere Leitstelle die erforderlichen Veränderungs- und Entwicklungsprozesse ebenso erfolgreich meistern wird, wie sie dies in der Vergangenheit bereits getan hat.

