Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall in Hannover Vinnhorst fordert zwei Verletzte

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Verkehrsunfall auf der Schulenburger Landstrasse alarmiert. Zwei PKW sind frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 13:20 Uhr sind zwei PKW in Höhe der Schulenburger Landstrasse frontal zusammengestoßen, zahlreiche Notrufe gingen in der Regionsleitstelle ein. Eines der beiden Kraftfahrzeuge hat sich in Folge des Aufpralls überschlagen und kam im Gleisbereich der hannoverschen Verkehrsbetriebe zum Liegen. Die Fahrer beider PKW, welche sich noch in ihren Fahrzeugen befanden, konnten schnell durch die eintreffenden Kräfte der hannoverschen Brandschützer aus ihren Fahrzeugen gerettet und medizinisch erstversorgt werden. Die Fahrzeuge wurden anschließend durch die Feuerwehr gesichert und auslaufende Betriebsstoffe ab gestreut. Einer der beiden Verletzten wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein hannoversches Krankenhaus transportiert, während der zweite Betroffene vor Ort lediglich ambulant durch einen Notarzt behandelt wurde.

Die Schulenburger Landstrasse musste für die Dauer der Rettungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Auch die hannoverschen Verkehrsbetriebe mussten ihren Betrieb zweitweise einstellen, da das Fahrzeug im Gleisbereich durch einen Kranwagen geborgen werden musste.

Die Polizei Hannover ihre Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 20 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell