POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen, Lkr. Konstanz) Randalierer wüten am Kindergarten im Braigenweg (19./22.07.2024)

VS-Schwenningen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, gegen 16 Uhr, in der Hirschbergstraße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten schwarzen Mercedes Benz an der linken Seite. Das Auto stand am rechten Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 25. Der Verursacher ...

mehr