POL-MK: Diebe unterwegs

Iserlohn (ots) - Auto beschmiert In der Messingstraße wurde durch eine unbekannte Person ein geparktes Auto mit rosa Farbe besprüht. Das Graffiti am PKW der 64 Jahre alten Iserlohnerin entstand von Montag auf Dienstag, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Steinewerfer in Gerlingsen Am Postufer wurden zwei Fenster eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Unbekannte haben das Haus am Dienstag gegen 09:30 mit Steinen beworfen, dabei entstand der Schaden. Die Polizei Iserlohn nimmt ...

